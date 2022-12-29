國民黨九合一選舉勝選，黨務與智庫人事也將因應各執政縣市人事布局相應微調。而國民黨智庫國安組召集人林郁方也因個人生涯規畫因素請辭，遺缺確定由甫在金門縣長選舉中惜敗、連任失利的前縣長楊鎮浯接手，楊晚間也證實元旦上任。

楊鎮浯辦公室主任陳志斌表示，楊任金門縣長前，一直有接觸、關注國際與兩岸事務，還曾歷任立委與國民黨大陸事務部副主任等要職，任縣長後，更在兩岸第一線參與實際作為，新冠肺炎疫情前後也都扮演重要角色，對相關事務不陌生。

陳志斌說，在民進黨政府執政下，當前兩岸局勢與國際關係愈來愈嚴峻、緊張，國民黨在這個重要時刻，需要一些有更不同想法，懂兩岸與國際關係的人來接棒繼續推動相關工作，楊鎮浯經國民黨智庫董事長朱立倫徵詢後即慨然應允承擔。

林郁方上午以國民黨智庫國安組召集人身分，主持「中華民國國安政策之檢討」座談會結束前，被問到中廣董事長趙少康近來砲轟朱立倫的看法時，自爆「雖然我今天是在智庫的最後一天，但也不適合回答這個問題」，讓人事異動消息曝光。

除林郁方外，當選桃園市長的智庫副董事長張善政，以及轉任桃園市政府副秘書長的智庫資訊暨數據分析中心召集人金志聿，人事也可望調整。

至於黨務系統，出任台中市副市長的王育敏已請辭黨副秘書長職務，而將出任台北市副市長的革實院院長林奕華，在就任前也確定會請辭黨職。