民進黨主席補選候選人、副總統賴清德今天晚間在台東舉辦政見發表會，民眾炮聲隆隆，前立委賴坤成指責中央理鳳梨釋迦政策執行不當，更當面嗆劉櫂豪「劉立委你選太久了」，最後還因超過發言時間被「消音」；賴清德逐一回覆民眾的意見，並強調一定要團結，團結要靠智慧，而且要深耕基層。
賴坤成說自己「投訴無門」所以今天才來參加這次會議，他先質疑中央處理鳳梨釋迦問題政策執行不當，炮轟農委會主委陳吉仲來答應1個月來開台東1次會，結果卻不敢來；「好釋連連」平台令農民無所適從；保險不公平；付錢拖太久等等，以前釋迦農都很支持，這次全都反了，連他都無法替執政黨辯論。
賴坤成接著話鋒一轉，當面嗆劉櫂豪說「劉立委你選太久了」，現場響起掌聲也有議論聲，他說，劉出來選一定會輸，不是因為劉不好，而是縣長、立委都是劉在選，民進黨在台東都沒有人了嗎？最後因為發言時間超過被消音。
另有民眾反映，中央長期重西輕東，台東至今沒有1條公速公路或快速道路，台東人口少選票少，建議超徵的稅收，拿4分之1來做為花東的交通建設，賴副總統2024若要選總統，就要給花東1條公速公路。
也有當老師的死忠黨員說，她支持年金改革，但是對於公教人員的撫慰，中央沒有盡到力量，不要選舉到了才來握手，沒有用。也有黨員提到，劉櫂豪與賴坤成的瑜亮情結，賴副總統應該要好好處理，民進黨在台東要團結。
賴清德逐一回覆民眾的意見，他說要在民進黨在台東有服務民眾的機會，黨公職人員一定要團結，團結要靠智慧，當事人也要靠智慧，其次是一定要深耕基層，不是把旗子舉高高，民眾就會把票投給民進黨。
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