2022年結束前的台灣女子高球壓軸賽事2022中國信託邀請賽，29日在高雄高爾夫俱樂部（澄清湖球場）開打，台灣選手洪玉霖推桿手感佳，打出低於標準桿1桿的71桿，是首回合唯一紅字成績，暫時獨居領先；日巡好手盧曉晴、上周台巡賽冠軍吳佳晏及張靖翎同為73桿，以2桿之差落後洪玉霖，暫時並列第二。

洪玉霖首回合抓下2隻博蒂、吞1個柏忌，她在第3洞完成一記2呎推桿抓鳥，第13洞5桿洞也是一記6呎下坡小鳥推桿，第一回合27推單獨領先，首日完賽後洪玉霖表示很滿意表現，「因為這座球場不好打，今天保帕推桿都有推進把握住，要打得有耐性！」她也指出今天旗位挑戰性很高，希望明天的旗位能簡單一點，自己能繼續保持，大家的成績也能好一點。

上周在東華球場贏得台灣大哥大公開賽，今年已拿下台巡賽兩冠的吳佳晏，上月才通過日次巡賽全卡參賽資格，2022中國信託邀請賽2隻博蒂、1個柏忌與1個雙柏忌，她認為首日整體發揮得不錯，29推的手感也算好，雖然第2洞開球有點開掉，主要是因為不熟悉球場，不知道右邊會出界才吞下雙柏忌，並靠第6洞的15呎博蒂推桿與第13洞的2呎推桿抓鳥，回補了一些。

高雄球場今天多雲，早上氣溫偏低，寒風襲襲，隨後氣溫逐漸上升至20多度左右，氣候涼爽，不怕冷的選手還可穿無袖球衣出賽，這場比賽總獎金達新台幣500萬，是為期3天的54洞賽程，64位女將角逐后冠與獎金新台幣100萬冠軍獎金，3天賽事開放民眾免費入場，除了可以近距離為選手加油打氣，觀賽民眾更有機會抽電動機車、65吋液晶電視等多項好禮。

賽事30日、31日兩天亦同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播，球迷也可上「中國信託邀請賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube觀看網路直播，零時差為選手加油。