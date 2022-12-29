買房成家是許多人的夢想，不過一名7年級生卻表示，自己年收入突破200萬元，絕對有能力可以買房，但覺得現在房價太不合理，他寧願每個月拿錢去聲色場所揮霍，也不願背負房貸過著苦哈哈的生活，直說：「反正未來沒房子的人很多，沒啥好怕」。貼文一出，引起熱議。

原PO在PTT房屋板發文表示，自己年收超過200萬元，年近40歲仍沒有買房，強調不是買不起，而是不願接受不合理的房價，也不想扛房貸，過著欠債的生活，「我每個月跑八大的錢，拿來繳房貸還有剩，但就是不想買」，因為去八大行業遊玩的開銷隨時都能終止，但貸款卻不能說停就停。

原PO透露，等到年紀大一點，會考慮和妹妹同住在老家的透天厝，也不抗拒搬進養老院，「我沒小孩沒老婆，反正未來沒房子的人很多，也沒啥好怕」，且只要有地方睡覺，他根本不在乎房子是誰的。

此外，原PO對於目前的生活感到滿意，坦言每周都能找到不同的妹子陪吃飯、玩桌遊、上酒吧，因此離過一次婚的他也不考慮再婚，認為辛苦工作就是要過得快活，「人生就只當來這麼一回，我只想不要留下遺憾」。

貼文曝光後，網友留言回應，「房子是投資商品，不要單純看只是房子」、「現在太貴買不起就說買不起」、「沒有小孩真的不必買房，自己有地方住，死前把錢花光，超爽的」、「年收200的確是你爽就好，找個資產就會錢滾錢，的確不用執著」、「其實我很羨慕這種人」。另外，也有人認為，買房與否只是價值觀問題，沒有絕對的對錯。