雙胞胎女團BY2妹妹Yumi（孫雨）去年底捲入王力宏小三風波，造成形象瞬間跌入谷底，儘管發聲稱自己是男方結婚前正式交往的女友，還是受到輿論攻擊；事隔一年Yumi和姊姊Miko聊及此事，更揭露她一度瘦到只剩骨頭，在小三風波後她也無奈笑說「人心叵測」。

Yumi在被王力宏前妻李靚蕾暗批是介入婚姻的小三，她當時即刻發聲解釋，「與王力宏先生不存在不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友」，也認了交往期間因為工作只能異地戀，所以有分享親密照片，更坦言「20歲的我為了愛什麼都願意付出」。

而Yumi挺過小三風波後，今（29日）BY2在微博發文，聊到這14年踏入演藝圈後，發生的點點滴滴，非常時期甚至長達2年半沒跟家人見面，也有感地提到，「給你帶來疼痛的人不要去怨恨，因為人生沒有白經歷的事情，扔掉的垃圾就別再回望了」。

Yumi在節目中談到去年底陷入王力宏小三風波，無奈地勉強擠出笑容說人心叵測。（圖／摘自微博）

BY2姊妹倆也受邀節目《我不戀愛的理由》當嘉賓，預告中Yumi堅強回應去年底捲入王力宏事件的危機，Miko在一旁看了很不捨，透露那段時間的Yumi是10年來唯一比自己瘦的時後，形容「瘦到只剩骨頭」；Yumi面對那些詆毀，她其實也很無可奈何，只能臉上擠出笑容卻哽咽地說「人心叵測」。

節目預告釋出後，許多粉絲看了都很心疼，紛紛表示「看了真的會哭死」、「只是預告就有點難過」、「加油BY2，加油Yumi」、「又要直接面對傷疤，感覺真的會很痛，於心不忍」、「不愛請別傷害」。