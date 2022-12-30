民進黨在28日中常會上提出九合一選舉敗選檢討報告，原因包含黑金事件、論文事件、抗中保台、提名機制等影響選舉因素。港媒《中評社》29日撰文指出，目標看似直指總統蔡英文，但通篇檢討報告沒有提到「蔡英文」三個字，也不敢說出蔡主導選舉主軸，致使綠營慘敗。其中最重要的原因就是現在主導敗選檢討的小組召集人鄭文燦、代理主席陳其邁、代理秘書長林鶴明等都是英系人馬，蔡英文實際上還主導「民進黨」，才會出現這種雷聲大雨點小的結果。

該報導表示，雖然為了九合一敗選負責，蔡英文請辭了黨主席，但現在民進黨政府的多項政策制定、決策都還有她的身影，除了27日公佈的義務役延長一年，31日為了經濟景氣議題將再召開「國安高層會議」。然而從完整版10549字、摘要版3843字的敗選檢討報告中，完全沒有看到蔡英文的責任，就知道她仍然主導民進黨。

《中評社》分析，無論是黑金議題、論文門事件，還是抗中保台的兩岸論述都有被列入檢討，但細究這些事情其實都和蔡英文有關，黑金問題牽扯到英系中常委黃承國，但她遲遲不處理；前新竹市長林智堅涉嫌論文抄襲，也是蔡英文在中常會下令，要全黨挺一人；抗中保台更是蔡英文2020年競選總統連任時打出的口號，還因此拿下817萬票。

《中評社》強調，蔡英文漠視黑金問題、學術倫理就算了，而且這次抗中牌也打得太超過，反而讓國民黨以「戰爭牌」反制，此舉讓台灣民眾也開始擔憂，民進黨在選舉上來來去去只會一招，這三點都是蔡英文該揹負的責任。

而蔡英文在選舉進入白熱化的時候，輔選時還持續強調挺民進黨候選人就是支持蔡英文，該報導認為，搞不好就是這樣的訴求造成反效果。但因為蔡英文手掌黨內大權，鄭文燦、陳其邁、林鶴明又是她的親近人馬，不敢做出直接檢討也不難想像。