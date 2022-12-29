中華公司治理協會公司治理制度暨董事會效能評量委員會，29日決議11家公司獲得CG6013(2021)公司治理制度評量認證，除了獲得「標準認證」的貿聯-KY，獲得「特優認證」的10家上市公司均屬於金融業，包括彰化銀行、國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、玉山金控、玉山銀行、玉山證券、元大金控、元大證券、元大銀行。

中華公司治理協會表示，11家獲得認證的企業都是主動參與評量，有意扮演提升公司治理文化的領頭羊。除了貿聯-KY今年是第一次參加，就獲得標準認證，彰化銀行則為第二次參與，其餘9家均連續參與超過三屆。

中華公司治理協會自2005年推出「公司治理制度評量」，為全台第一套公司治理制度系統性檢視工具、更是唯一的公司治理專業評估單位 ，目前已有超過300家次上市(櫃)公司參與評量。該協會表示，此項評量除了審核公開資訊、公司提供的書面資料，亦設計有「實地訪評」階段，藉由實地與公司董事會成員、經營團隊面對面溝通，深入瞭解公司運作實務與公司治理文化實況，提供完整與適切的精進意見。

此項認證的授證典禮，中華公司治理協會表示，預計2023年3月底前擇期舉。