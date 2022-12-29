「蘊泉庄」主打全館套房式設計，房型格局宛如住家，房間寬敞。(蘊泉庄提供)

「蘊泉庄」標榜設置私人專屬淡水獨一無二的黃金琥珀溫泉，泉質色澤呈現黃金琥珀色，富含礦物質。(蘊泉庄提供)

「蘊藏冬饗」四道前菜包括魚凍、梅漬土雞捲、紅燒鳳尾魚、鵝肝蔬食，美如藝術品。(蘊泉庄提供)

「蘊藏冬饗」跨年套餐可以吃到台灣傳統年節大菜佛跳牆。(蘊泉庄提供)

跨年夜冷颼颼，不少人選擇泡湯驅寒，暖身暖心。搶攻跨年低溫商機，位在淡水的「蘊泉庄」推出跨年一泊二食專案，房客可獨享號稱淡水唯一的天然黃金琥珀溫泉，以及限量跨年套餐「蘊藏冬饗」。跨年套餐可品嚐到澳洲天鵝龍蝦與高級仙貝、西班牙比利豬等海陸美饌，最特別是傳統過年必吃的佛跳牆，在跨年套餐中也吃得到。

淡水是新北人的泡湯新聚落，2019年6月開幕的「蘊泉庄」，全台首創每間房都有一大一小的全套式套房，房型都是23坪以上寬敞空間，每間套房提供專屬的黃金琥珀溫泉，以及科技化與人性化兼具的經脈水療養生浴座。業者標榜設置私人專屬淡水獨一無二的黃金琥珀溫泉，泉質呈現黃金琥珀色，富含鎂、鋅、鉀、鈉等豐富礦物質，泡湯不但可促進新陳代謝，還能提升免疫力。連藝人陳小春、應采兒夫妻都曾來此享受假期。

主廚團隊以台灣四季養生觀春耕、夏耘、秋收、冬藏為主題，推出限量跨年套餐「蘊藏冬饗」。12月進入寒冷季節，特別以冬藏養生觀設計極簡、純粹、大自然裝置藝術的擺盤，呈現感恩萬物意象與極致空靈禪意。在食材方面則以台灣各地頂級食材、國際高檔海鮮食材烹調，運用鮮、湯、燒、炆、米、甜六大主軸設計五道主菜與一道甜品。

「蘊藏冬饗」可吃到主廚精心烹製、美如藝術品的四道前菜「蘊饗珍饌吉品膳」，包括手作梅漬土雞捲、紅燒鳳尾魚、台灣深海捕獲富含營養價值的魚類製成的晶瑩剔透魚凍，以及融入法國文化的鵝肝蔬食。第二道「潮汕龍宮遊瓊漿」其實就是台灣傳統年節大菜佛跳牆，可吃到芋頭、栗子、魚翅、雞肉、豬腳與各式菇類等食材，料多味豐。第三道則是嚴選澳洲天鵝龍蝦與海洋高級仙貝，先炸過再炙燒，保留海鮮的鮮美多汁，淋上主廚獨家特調秘方蝦醬，展現精緻細膩的口感與禪味十足的極簡純粹。

第四道精選西班牙伊比利豬油脂與瘦肉比列最完美的腰內肉，皮酥肉嫩，是主廚力薦必嘗佳餚；而「紅麴巽秈米糯」結合台梗9號米和主廚手作特製紅麴，不需任何調味就可以品嘗到細緻米香，口感Q彈、軟硬適中；「日蘊迎新百合宴」則是結合了頂級植物萃取雪燕、日本百合的頂級食材，以及日本抹茶粉，手作研磨甜而不膩的甜品，養生又養顏。跨年套餐從12月31日供應至2023年1月2日，一泊二食專案的房客可免費品嘗，散客每人2580元加1成。