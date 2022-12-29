許多小孩子具備真切的觀察力，能夠以淺顯易懂的圖畫描繪出具有童趣的世界。一位爸爸分享兒子的圖畫，表示某天兒子和他一起洗澡後的繪畫。仔細一看可以發現，兒子的圖畫雖然是各種動物，卻都明顯帶有爸爸下體的特徵，讓許多網友看了紛紛笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享兒子最近畫出的圖畫，表示最近他和兒子一起洗澡，圖畫是兒子看過他的下體後的成果。

一位爸爸分享兒子和他洗完澡後的童趣圖畫，沒想到都帶有明顯的下體特徵，讓許多網友看了笑翻。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

仔細一看可以發現，各種獅子、小雞、兔子、貓咪、蚯蚓、鯊魚等，都帶有相當明顯的下體特徵，像是都有一顆相當圓潤的頭部，一條長長的橢圓形後還附有兩顆圓形，兔子腿部甚至畫了一根根的毛，觀察力相當驚人。

對此，許多人紛紛回應，「各種香菇頭」、「好多頭頭」、「怎麼可以這麼萬能」、「還好不是畫各種牙籤變形畫」、「…小朋友想像力無限」、「那條長長的應該是最像的⋯蚯蚓？」、「有前途」、「人才」、「我看到了兔身鼠腿⋯」、「畫什麼像什麼呢」、「我覺得可以做成LINE圖了」。