台中市豐原區29日晚間發生工廠大火，一間風扇工廠進行裝修時突然火舌，造成4名工作人員受困，救出時已無生命徵象，另1名男性則2至3度燒燙傷，1人中度吸入性嗆傷，暫無生命危險，緊急送醫搶救，這起火警造成4死2重傷，起火原因待警消調查釐清。

台中市政府消防局今日晚間19時36分許接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，此次火災共造成5名人員傷亡，經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，2名持續搶救中。

市長盧秀燕接獲消息後，第一時間趕赴現場關心救災情形，隨後至中國醫藥大學附設醫院關心受傷民眾。

消防局表示，火災現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，20時32分火勢撲滅；此次傷亡的人員共6名，市長除前往中國醫關心，也派員至慈濟及豐原醫院關心受傷民眾。

衛生局表示，經搶救，其中4名人員不幸罹難，2名持續於中國附醫搶救中。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。