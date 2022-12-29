槍枝太氾濫了！今(29)日高雄市大寮區保福路上發生槍擊案，2名男子遭開槍，1人頭部、腹部、大腿槍傷送醫不治，另1人頭部中彈送醫搶救中，警方獲報封鎖現場，初步勘驗發現製毒工具，不排除與毒品糾紛有關，警方在勘查現場時，還發現「血腳印」，警方已專案小組，依案發地點擴大調閱監錄系統，全力追緝中；高雄市議員李雅靜也在臉書發文酸爆「在高雄我有槍我驕傲」，網友也不禁嘆「現在超商就能買到槍？」、「是不是剩我沒槍？」。

高雄市議員李雅靜，晚間也在臉書粉專發文表示「我有槍我驕傲？高雄又響起槍聲，而且是槍擊命案！明知槍擊案，在高雄破案速度非常快、破案率非常高，為什麼還是有這麼多人持槍犯案，而且一件比一件兇狠！」，她還表示「難道槍枝氾濫到隨時隨地都能掏出來開槍的地步？難道在高雄『我有槍我驕傲』？呼籲陳其邁市長，正副議長選舉操盤也得手了，該收心了！要正視槍枝氾濫的嚴重性，把心思放在改善治安，補上破洞的社會安全網，還給市民安全的生活環境！」。

PTT網友也傻眼，紛紛留言表示「台灣只剩下我沒有槍嗎？」、「高雄大家都有槍？」、「是不是剩我沒槍？」、「大寮真棒，又槍戰了」、「現在超商就能買到槍？」、「槍枝太氾濫，真的誇張」。

高雄市議員李雅靜晚間也在臉書發文，大酸「在高雄『我有槍我驕傲』？」。（翻攝自李雅靜臉書）

PTT網友看到高雄2個月內發生3起槍擊案，紛紛狂酸「高雄大家都有槍？」。（翻攝自PTT）

警方在今日下午4時52分接獲報案，報案人是該間廠房的麥姓承租人，當時他開著車到廠房時，入內發現2人遭開槍，死者倒臥在沙發上，傷者則倒在地板上，2人送醫後1人不治，死者頭部、腹部、大腿有槍傷，另1名55歲的葉姓傷者為頭部中彈，持續救治中，槍手已逃逸無蹤。

警方封鎖現場持續採證中，警察局長林炎田說，經查發現該處廠房有製毒工具和原料，研判該處可能為製毒工廠，其中葉姓傷者有毒品、妨害自由、傷害前科，因此不排除是毒品糾紛有關連。他說，現場勘驗現場除2名傷者，還發現一赤腳血跡足印，有停滯一段時間。

大寮製毒工場槍擊案，警方現場拉起封鎖線。（洪靖宜攝）

高雄連2個月內發生3起槍擊案，皆屬於林園分局轄區，11月8日凌晨大寮區發生幫派街頭火拚槍案，26歲侯姓男子頭部中彈，經23天搶救，家屬在本月8日拔管放棄急救，而涉案的8名嫌犯已被羈押。

另外，在本月12日凌晨，林園1處民宅遭人轟6槍，員警獲報抵達現場不見嫌犯蹤影，也無人受傷，警方在12小時內抓到年僅16歲開槍的林姓少年，涉案人林姓少年裁定收容，張嫌覊押。

高雄民宅暗夜遭連轟6槍，黑衣槍手開槍畫面曝光。（中時資料照）