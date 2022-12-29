海上保險業表示，由於再保業因俄烏戰爭導致虧損急增而撤出區內的再保業務後，海上保險商為消除其在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的戰爭風險，將從明年1月1日開始取消對相關國家水域的航運提供戰爭險。

再保業通常在元旦跟保險商展開未來12個月的新合約。其不直接向保戶簽發保單，而是給保險商投保的保險公司。若再保商因高風險而不願承接一個領域的再保業務，令保險商無法轉嫁風險時就只能跟著取消受影響領域的業務。

美國保賠協會（American P&I）、北英保賠協會（North P&I）、英國保賠協會（UK P&I）和西英保賠協會（West P&I）等重要的船東互保協會（P&I Club）宣布從2023年元旦開始不再為俄烏水域提供戰爭險。

目前全球包含上述四家協會等13個重要互保協會，涵蓋全球約90％遠航船隊的保險。

英國保賠協會23日表示缺乏再保商去轉再保險（retrocession）而浮現問題，令其無法再為俄烏與白俄的區域，取得再保險來降低戰爭曝險。

美國保賠協會表示已接到再保商針對俄烏與白俄區發出「取消通知」，讓其也跟著取消區內的保險業務。

船東通常會購買協會的保險，這些保險負擔包括環境損害和人員受傷等第三人責任險，個別船身與機械保險會負擔實體損毀的賠償。

知情者表示，雖然再保商只是不承擔俄烏水域的部份保險，而非拒絕所有保賠協會的保險，但這會令船東很難買到保險、或因此增加保費支出與提高運費、甚至可能令部份貨船在沒有保險下啟航。