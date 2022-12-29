今年9月底歐盟決議對能源公司課徵暴利稅後，引起能源業強烈反彈。依照新規，艾克森美孚將被課超過20億美元稅金，令該公司在近日提出抗告。

艾克森美孚28日透過德國及荷蘭子公司向歐盟普通法院提告，指控歐盟執委會對能源公司課徵的暴利稅實屬直接企業稅。這類徵稅權力應由主權國家而非歐盟機構掌控，因此歐盟課徵暴利稅屬於越權行為。

艾克森美孚表示過去歐盟各項稅法都須通過所有會員國匿名表決通過，但這回針對能源業提出的暴利稅卻巧妙避開稅法字樣並引用第122條款，未經歐洲議會正常立法程序就草率過關。