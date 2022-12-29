近年來美髮產品越發多樣化，許多人想要染髮甚至可以不用上髮廊，選好想要染的顏色和產品就可以自己在家染頭髮，價格比找造型師實惠，使用方法也非常簡單，不過自己使用美髮產品還是有一定風險，巴西有位女模因自己染髮，卻差點導致毀容，漂亮的臉蛋腫成豬頭，讓不少網友嚇了一跳。

巴西19歲女模路易莎（Luisa Kamei）身材纖細高挑，外型亮麗，在Instagram上擁有1.3萬粉絲，她16日在家中自行染髮，不料過了2天，早上起床時卻發現頭皮有不明液體流出，隔天連臉都有不良反應，巴掌臉腫到連眼睛都睜不開，她吐露心聲：「認識我的人都知道我自行染髮已經做了好多年，只是沒想到經過多年，竟然會有這麼嚴重的過敏反應。」

她表示自己去看醫生後，醫生告訴她：「如果再晚一步就醫，可能會產生更嚴重的後果」，看到原本漂亮的臉蛋變成這樣，路易莎心情低落，坦言：「我看著鏡子，我能做的就是哭，我覺得自己像個怪物。」即使如此，她仍以自身經歷奉勸大家，如果要使用染髮劑，可以多花時間測試是否可能會過敏，不要完全相信廠商的48小時過敏測試。

女模路易莎腫到眼睛張不開。（圖／luluziinha33 Instagram）

貼文發出後，許多網友分享染髮過敏的相同經驗，不少人建議她可以公布該染髮產品品牌，好讓更多人知道該如何避開。就醫後路易莎似乎已經好多了，近日發的影片中她臉蛋不再腫脹，開心在鏡頭前熱舞。