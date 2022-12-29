新加坡的商品服務稅（GST）自明年元旦起將由7％調升至8％，2024年元旦再將上調至9％。專家表示，稅率調漲對中等收入族群的影響最大。

自明年起，價值低於400新元的進口商品也須徵收商品服務稅，而現行只有超過400新元的進口品才需課稅。換言之，日後所有進口商品與服務皆需課稅，包括網購。

年營業額超過100萬新元的星國企業必須註冊商品服務稅，並按稅率對所有應課稅商品徵稅。新加坡國會在11月通過調升商品服務稅法案，即便在野黨議員反對，稱此時通膨壓力山大，不適合加稅。

新加坡8月通膨率觸及14年新高的7.5％，近期略有下滑，11月降至6.7％，但仍遠遠超過央行2％的目標。

新加坡政府為了緩和加稅的衝擊，近期將「定心與援助配套」（Assurance Package）計畫加碼14億新元，至80億新元。這筆援助款將自12月起分五年發放，至多有290萬名成人有資格收到現金補貼。

新加坡副總理黃循財表示，援助計畫設立宗旨是為大多數家庭至少抵消五年的額外商品服務稅支出，並為低收入家庭抵消10年支出。

南洋理工大學經濟學院院長Euston Quah表示，調高商品服務稅對中等收入族群的影響最大，他們既不符合財務援助和退稅資格，也無力負擔更高的物價。

專家對調稅對低收入家庭的影響看法分歧。Quah表示，因為有退稅和補貼措施，低收入族群不會受調稅影響。

歐洲工商管理學院（INSEAD）新加坡分校的經濟學教授費塔斯（Antonio Fatas）表示，商品服務稅是對消費課稅，低收入族群的消費占所得比重通常較高，所以他們更能即刻感受到稅率上升的影響。 即便2024年新加坡的商品服務稅調升至9％，仍是稅率最低的亞太國家之一，大陸目前的稅率為13％，菲律賓和越南分別為12％和10％。