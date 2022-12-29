今年來科技股慘遭屠殺，其中紐約證交所追蹤10大熱門科技股的FANG+指數更是兵敗山倒，市值已大舉蒸發5.2兆美元。

受到無情股災暴擊，過去曾在股市呼風喚雨的科技股如今卻潰不成軍，即使是今年最後一個月，以科技股掛帥的那斯達克指數依然是殺聲隆隆，預料將創史上最慘12月走勢。

根據Bespoke投資集團日前發布報告指出，用來追蹤紐約證交所10大科技巨擘的FANG+指數，今年來市值累計已蒸發5.2兆美元，預料年底將僅剩下逾7兆美元。FANG+指數除了包括蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書母公司Meta、微軟、網飛等6大核心股，另外4檔分別是特斯拉、輝達、超微與Snowflake。

FANG+指數曾在去年11月初創下高點，不過自此之後就一路崩跌，迄今跌幅更深達46％、幾近腰斬。

其中亞馬遜、Meta與網飛等3檔股價連連破底，導致它們在疫情期間累積的龐大漲幅都已化為烏有。

至於蘋果今年股價雖下跌近27％，跌幅算是最輕微，但市值縮水金額卻名列FANG+指數最高、減少了8,440億美元，其次是亞馬遜縮減8,430億美元。亞馬遜與特斯拉今年都被踢出1兆美元市值俱樂部。

美國聯準會今年來猛烈升息，除了推升美債殖利率飆升，也導致科技股慘遭打壓。這些大行科技股的估值多根據企業未來獲利與現金流的預期而定，然而這兩者對於利率升高特別敏感。一旦美債殖利率走高，其科股股估值就會遭到下修。

那斯達克指數本月迄今已重挫約10.5％，預料將史上單月跌幅最大紀錄。若從年初計算，該指數跌幅更超過34％。

同期間標準普爾500指數下滑6.8％，今年來跌幅則超過兩成，也將寫下2008年最慘一年。道瓊工業指數本月跌4.4％，今年跌幅預估達9％。