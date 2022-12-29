受到各國央行為了對抗頑強通膨而不斷升息，導致全球負殖利率政府公債數量幾乎全數蒸發！根據FactSet取得的最新數據顯示，目前全球負殖利率公債已從兩年前的逾18.4兆美元遽減到2,540億美元。

過去數年歐洲與日本央行藉由將利率降至負值，以期刺激經濟成長，不過此舉也推升這類罕見債券出現激增。然而該情勢在今年大幅翻轉，由於通膨狂飆迫使歐洲主要央行調升利率，導致債券殖利率相繼轉正，使得日本成為現今僅存還有負殖利率債券的國家。

然而上周日銀放寬10年期公債殖利率的波動區間，不再堅守0.25％以下，帶動殖利率攀升至近0.5％，至於短期公債殖利率更因此翻正。目前只有1年期或更短天數的日本公債殖利率仍為負值。

高盛集團指出，日銀這項決策是「政策利率將在未來數月調整的跡象」。Spectra Markets外匯交易員唐納利（Brent Donnelly）揣測，日銀之後政策動向，將視誰是下任日銀總裁而定。現任總裁黑田東彥的任期將在明年4月屆滿。

然而多數投資者相信，日銀舉動應該為其明年將目標利率從今日的負0.1％升至正值而進行鋪路。如果屬實，預料日本更多短期公債殖利率將相繼轉正。

歐洲央行與瑞典、丹麥及瑞士等央行也曾在幾年前把目標利率降至負值，如今這些國家利率已再度翻正。歐洲央行關鍵利率已從1月的負0.5％調升到2％。

Loomis Sayles全球固定收益部門主管史薇瑟（Lynda Schweitzer）表示，幾年前日本與歐洲的負殖利率債券曾對全球固定收益投資造成極大挑戰，這也促使Loomies Sayles全球債券團隊轉而改買公司債或抵押擔保債券等較高風險債券，確保這些以歐元或日圓計價的固定收益殖利率能為正值。

如今隨著這些貨幣的政府公債殖利率都相繼呈現正值，她說投資人可用較低風險在海外鎖定正報酬率。