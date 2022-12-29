汪小菲的母親張蘭是商場強人，眼見兒子和大S因家務事鬧得雞飛狗跳，趁機開直播掌握流量密碼，光是直播銷售額就高達2.5億人民幣（約11億台幣），人氣非常旺。近日，她現身機場時，被拍到與一名年輕男子牽手，合照時還靠著對方的肩膀，看起來十分親密。對此，張蘭開直播公開兩人的關係。

照片中，張蘭戴著毛帽，身穿皮草大衣和貼腿褲，整個人黑成一團，但神情滿面春風，笑得非常燦爛。仔細一看，她身旁站著一位也穿一身黑的年輕男子，兩人緊牽著手，張蘭還把頭輕輕靠在男生的肩膀上，舉止相當親暱。接著，張蘭挽著他的手臂，由男方拿手機腳架幫忙直播，看起來就像逛街中的情侶，就算見到媒體拍攝也不避諱，態度非常大方。

照片曝光後，許多網友都很好奇張蘭和該男子的關係，張蘭為此開直播解釋，表示在機場候機時胃不舒服，貼心的粉絲特地送藥給她，她感動地擁抱對方，順便留下合影，結果被別人撞見這一幕，才會造成誤會。

男粉絲送藥給胃不舒服的張蘭，張蘭感動地擁抱對方。（圖／張蘭抖音）

張蘭後來再開直播談此事，透露跟她牽手的男粉絲是90後，患有憂鬱症一年，因為常看張蘭的直播，心情變得比較好。該男子稱親生母親50多歲，沒有像張蘭一樣有活力，希望媽媽能向她學習。張蘭則回應，因為自己一人創業，時常跟員工接觸，個性才會比較外向。