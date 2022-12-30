民進黨九合一大選敗選，檢討小組公布檢討報告內容，包括黑金及重大治安事件、前新竹市長林智堅論文事件、網路文宣戰等問題均入列。 前民進黨立委，同時也是許信良胞弟的許國泰驚人預言，以現在的民意而言，2024大選，民進黨一定輸。

被問到為什麼反對民進黨？ 許國泰29日在廣播節目《POP搶先爆》中表示，以前最討厭的就是多數暴力，現在就是多數暴力，完全違背當初創黨的精神。如果黨意大於民意，這個黨就像現在這樣，8年可能就要下台了。他認為，一個政黨要永遠尊重民意，若沒有站在民意的立場，大家不可能支持你。

許國泰接著指出，民進黨2024大選若要贏，就要好好改革，總統蔡英文自己也要改，不是副總統賴清德要改而已。要看賴清德敢不敢大刀闊斧去做，賴清德的本命區台南市，如今變成這樣子，賴清德敢去台南市開刀嗎？如果不敢，就沒有辦法改變。

許國泰指出，以現在的民意來講，2024民進黨一定輸。但還有1年多的時間，可挽回民意，比如對所有政府官員有弊案就抓，不能只抓反對黨的。若要贏，就不能跟民意為敵。

許國泰接著指出，民進黨支持者說要支持本土政黨，要讓台灣永續經營，才叫「本土」。蔡英文曾提及2024跟她沒有關係，他認為，這樣怎能算本土？並不是台灣人的政黨才叫做本土政黨，而是真的關心台灣本土，對台灣的未來，這個政黨有在規畫，這才叫「本土」。