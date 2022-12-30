高雄市夢時代17日舉辦「OPEN！大氣球遊行」，途中發生主角OPEN將大氣球被吹走的插曲，讓現場民眾既錯愕又好笑，OPEN將氣球飛離現場的畫面記憶猶新，統一超商馬上就推出icash「OPEN!飛翔紀念版」，還有周邊小抱枕，再度引起討論。

統一超商29日在臉書粉專「OPEN小將」公布預購資訊，將OPEN將大氣球飛離的經典畫面，拿來設計成iCash及小抱枕，定名為「OPEN!飛翔紀念版」，小編也打趣地說「就讓這名場面化為療癒icash和小抱枕吧，讓你做夢都會笑」。

商品創意也引起不少網友留言討論，「實在是太會了啦！一定要買」、「這個會不會自己就飛了？」、「看到頭上有鐵鏈加固感覺就安心了」、「這企劃腦筋動超快」、「本來還想不到周邊商品靈感，OPEN起飛立刻交差」、「我開始覺得那天是故意放飛做行銷的」。

還有人也敲碗喊買OPEN將迫降版，「比較想要破醬的版本」、「有降落後的版本嗎」、「愛的迫醬，應該也要出一下周邊」、「降落版本比較值得收藏」。