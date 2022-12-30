中亞國家烏茲別克27日聲稱，其國內有18名罹患急性呼吸道疾病的兒童，服用印度藥廠「Marion Biotech Pvt Ltd」生產的止咳糖漿後死亡，衛生部門認為孩童們可能遭藥水內含的有毒物質毒死。

綜合外媒報導，烏茲別克衛生部門指出，該國有21名兒童在服用每次2.5到5毫升、每天3到4次的「Doc-1 Max」止咳糖漿約2到7天後，因嚴重不適緊急送醫，並造成其中18名兒童死亡，且所有兒童都是在沒有醫師處方，僅由藥劑師建議或父母自行餵藥情況下，服用超出標準劑量的糖漿。

值得注意的是，烏茲別克曾在一批同款糖漿中，驗出有毒物質乙二醇（ethylene glycol，或稱甘醇），但衛生部門並未透露死亡兒童是否服用過該批糖漿，或單純服藥過量死亡，還是兩者都是致死原因。此外，該國已停售含有乙二醇的同款藥片與糖漿，並在內部調查中免職7名相關部門人員，與對一些專家採取紀律處分。

據悉，服用超過安全劑量的Doc-1 Max會出現嘔吐、昏厥、抽搐、心血管問題和急性腎衰竭等症狀，嚴重時會導致死亡，非洲國家甘比亞今年7月才發生66名兒童服用Doc-1Max感冒糖漿後死亡的事件。不過，由於第三世界國家充斥該款糖漿的仿冒品，有時難以確認是仿冒品問題，還是正廠商品有瑕疵。

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