中美關係對立升級，美國試圖說服亞洲國家減少依賴中國，不過根據華爾街日報報導，中國海關數據資料顯示，中國與亞洲國家的貿易關係正在加強。

根據該數據資料，自美國在2018年7月首次對中國一系列商品實施關稅制裁以來，中國與十個東南亞鄰國包括印尼、馬來西亞、新加坡和越南等國的進出口貿易總額，累計成長71%至9790億美元。在同期間，中國與印度的貿易總額成長49%，相比之下，中國與美國和歐洲的貿易，僅分別成長23%與29%。

報導分析指出，中國與亞洲其他地區貿易大幅成長，首先是因為中國作為亞洲最大經濟體，自然成為其他鄰近國家的貿易夥伴。另一個關鍵則是，中國出口的平價商品包括手機、基本款汽車、工廠機械與設備等，這類產品在新興國家中很暢銷，而且中國為了因應美國加徵關稅，還降低了世界其他國家的進口關稅，讓中國企業和消費者能享受更便宜的亞洲製造產品。

報導提到，隨著美中關係緊張，經濟學家看好亞洲經濟體是最大受益者，在兩國激烈的貿易戰中獲得巨大收益。