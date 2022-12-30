桃園一名女子與前夫離婚後，偶然聽小孩提及保母帶他們去新家玩，她好奇一查後，才發現保母早在她與前夫離婚前就與前夫有一腿，還曾懷孕又墮胎，讓她難以接受，憤而控告前夫與保母侵害配偶權。桃園地院審結，判2人要連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書中，女子主張，與張姓男子曾為夫妻關係，2020年4月間兩人婚姻仍存續，她查看張男的手機定位，發覺本該在新北市的張男定位卻在基隆市，6月間在張男的車上發現陌生的男用包包及一把鑰匙，該鑰匙則為基隆市鎖行所造，她懷疑張男外遇，但張男堅決否認且反覆出言辱罵，她身心俱疲之下隔日便與張男辦理離婚。

女子說，離婚後，張男稱已經找好謝姓女保母，同年7月子女返家後，偶然說起被保母帶著自己的2個小孩到新家玩，且「爸爸跟保母在房間裡鎖門」等語，她才恍然大悟，立刻搜尋保母的臉書，發現保母竟住在基隆，於她離婚前，曾發表「面對事實，就是說服你的心去接受，那一些你早已知道的事」等貼文。

女子說，2021年8月，謝姓女保母更是不躲藏，直接在臉書公開貼出與張男的親密合照，稱呼張男為老公，內文則寫下，「特別的紀念日」、「屬於我們的紀念日」、「762day」等語，明顯表示2人交往滿2年，時間與她的婚姻重疊，甚至謝女曾為張男墮胎等，讓她完全無法接受，憤而控告2人侵害配偶權。

對此，張男辯稱，他的職業為業務性質，需與大量不同的客戶來往，偶爾晚歸或有異性客戶就會遭到前妻懷疑，2人離婚是因前妻未盡人妻責任，前妻稱他外遇僅是自說自話，謝女的貼文內容是在2人離婚後發布，無法作為侵害配偶權的證據。

桃園地院審結，法官勘驗謝女的臉書發文，以及張男母親曾訊給前媳婦說，「對不起我沒有實話跟你說，現在你已經知道了也好，因為我真的很害怕對你造成二度傷害」等證據，認定謝女的確在張男離婚前就與對方交往，2人的行為足以破壞張男前妻的配偶權，酌情後判2人應連帶賠償40萬元。可上訴。