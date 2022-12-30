過去三十六年來，百威啤酒（Budweiser）一直都是世界盃足球賽的官方贊助商，這一屆也不例外。

不過，開賽前兩天，卡達政府突然宣布，世足賽場內與周圍禁止販售含酒精飲料。百威大手筆的精心計畫，一夕之間全亂了套。公司第一時間在推特（Twitter）上發文：「好吧！尷尬了。」隨即立刻刪除。

這真是個令人措手不及的危機處理課題。紐約時報（New York Times）報導，百威順利接下了這顆變化球。第二天，公司再度發聲：「新的一天、新的推特發文。贏球的國家可以獲得百威，誰能喝到？」搭配的照片沒有說明地點，但裡面堆滿了一箱箱百威啤酒。

公司在球場裡的新標語變成「把百威帶回家」。現場全面改賣無酒精啤酒，產品旁的標語寫著：「百威非常自傲能以符合當地法規的方式呈現產品」，強調負責任的飲酒行為。

因為文化的關係，卡達當地並沒有製造與裝罐啤酒的設備，百威早就安排運送與儲存啤酒的細節。遇到規定大風吹，百威只能見招拆招，盡量降低損失。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘437期》)