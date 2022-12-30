今（2022）年全球金融市場歷經俄烏戰爭、通膨狂飆、暴力升息和股市重挫的紛亂市況後，明年恐敲響經濟衰退警鐘。美媒MarketWatch引述財經專家看法，面對充滿不確定性的2023年，提醒投資人不要亂花錢，避免下手五種資產，包括特殊目的收購公司（SPAC） 股票、迷因股、加密貨幣、Meta Quest頭戴裝置和特斯拉汽車。

1。特殊目的收購公司（SPAC） 股票

在疫情期間，投資人喜歡購買SPAC股票，但據一項調查顯示，自2015年以來購買 SPAC 股票的投資人一年後虧損37% 。今年來SPAC與新發行 ETF SPCX（新發行指數型基金）已挫跌12%。可見SPAC熱潮已破滅，建議投資人2023年別再買進SPAC股票。

2。加密貨幣

專家認為，加密貨幣與長期持有的市場理論沒有關聯，加上其安全性一直飽受質疑，投資人購買它像投機而不是投資。

明年避免投資加密貨幣的兩大理由，一是沒有安全的存放方式；再者，一旦虛幣平台破產，沒有相關保險，個人缺乏防範駭客盜竊的專業，只能靠自己自保。

3。迷因股（meme stocks）

在在新冠疫情期間，聯準會（Fed）量化寬鬆大撒幣，一些經營陷入困境的公司如遊戲零售商GameStop、電影院連鎖業者AMC等，投資人買這些公司的股票（迷因股），在超低利率催化的股市熱潮中還能賺錢，但專家提醒，目前正處於升息的熊市環境下，企業基本面重獲市場青睞，投資迷因股好日子已經結束。

4。Meta Quest頭戴裝置

專家認為，頭戴式裝置並不便宜，如 Meta Quest 2的128GB版本價格為399.99 美元、256GB為499.99美元。

外媒報導，蘋果已加緊研發混合實境（MR）頭戴裝置，搭配作業系統使用，重新命名為「xrOS」，最快明（2023）年推出，有望與押寶「元宇宙」的Meta較勁。「XR」意指「延伸實境」結合虛擬實境（VR） 和擴增實境（AR）。

若蘋果明年進軍XR領域，消費者也許又多了一種選擇。

5。特斯拉電動車

近年來，特斯拉已成為電動車最佳選擇，不過通用、福特、豐田等多家汽車製造商，將在 2023年推出多款電動汽車，同時Rivian、Lucid、Fiscker等新進車商也將加入競爭。

特斯拉自2017年推出Model 3以來，幾乎沒有進行更新，而且還調漲價格，令執行長馬斯克也坦言很「尷尬」，畢竟Model 3是一款訴求親民價格的電動車。

據二手車市場電動汽車研究公司 Recurrent Auto經理 Liz Najman表示，多年來除了特斯拉之外，電動汽車沒有太多選擇，2023年情況似乎會改變。