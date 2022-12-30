「不要獎勵那些看起來很完美的員工！」在新年來到，各家公司正在激勵員工的時候，哈佛商學院教授艾德蒙森（Amy Edmondson）大聲疾呼。

「因為他們很可能沒有在學習，並且過於打安全牌。我們需要獎勵的是那些有進行嘗試，但是沒有奏效的員工。」她說。

艾德蒙森於二○二一年獲Thinkers50選為全球第一的管理思想家。她提出的心理安全感概念越來越受到企業界的重視。事實上，不論公司新的一年希望的是更創新或更團隊合作，達到這些目標的共同關鍵都是：心理安全感。

在最近接受ＥＭＢＡ雜誌專訪時，艾德蒙森指出，在這個快節奏、不確定的時代，現在比任何時候都需要快速、坦誠地學習。 當公司一切看起來都很正面，反而可能不是一個好徵兆，有可能是沒有人敢說出潛藏的問題。

因此公司必須創造一個環境，讓員工有充分的心理安全感可以嘗試失敗，或者說出真話。否則，團隊就不可能學習，更不用說達到創新等目標。

艾德蒙森指出，為了避免扼殺心理安全感，當某件事出錯的時候，主管要抑制那種想歸咎於某人的反應。因為很多時候，這是系統性的問題，主管反而應該顯示好奇，進一步了解問題的原因。

此外，中階主管掌握著心裡安全感的鑰匙，所以領導人必須訓練中階主管有良好的溝通能力和管理技能，才能創造好的學習環境（三四頁）。

事實上，中階主管掌握的，還有員工的幸福感。根據聯合國的報告，在新冠肺炎疫情之前，員工的幸福感主要來自在團隊的歸屬感、在工作上的彈性，以及對工作的目的感。

然而疫情爆發後，影響員工幸福感最重要的因素卻變成，擁有一個理解和支持自己的主管。當主管更能理解與支持，員工會更快樂，更有追求成功的鬥志，績效表現也更好。

因此，不論公司追求的是什麼，新的一年最好的起點可能是：展現同理與關懷，幫助員工更幸福，以便團隊一起更成功（六六頁）。

本文作者: EMBA雜誌編輯方素惠

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘437期》)