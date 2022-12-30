近幾年，受到疫情影響，全球市場波動不斷，新的挑戰接連出現，這也使得許多公司開始調整做法，以因應新環境的變動。在這樣的時空背景下，二○二二年，哪家公司的執行長有著最好的表現？

耶魯大學（Yale University）教授索南菲德（Jeffrey Sonnenfeld）和史蒂芬‧田（Steven Tian），在財星雜誌（Fortune）選出他們認為在二○二二年，表現前三名的ＣＥＯ：

1.微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）

經過多年艱苦的雲端平台業務轉型，納德拉鞏固了微軟的地位。納德拉同時也成功將新的產品線與公司的Windows平台結合在一起，讓微軟的創新文化再次發光。

微軟創辦人比爾蓋茲也對納德拉的表現給予稱讚。他曾表示，在雲端服務進行高額投資，是很大的賭注，但納德拉做到了，他很高興微軟如今掌握在如此優秀的人手中。

目前，微軟的雲端平台Azure的收入年增率為四二％，企業雲端業務整體年增率達二○％。自納德拉二○一四年上任以來，微軟的股票漲幅達一○○○％。

2.ＩＢＭ執行長克里希納（Arvind Krishna）

就在短短幾年前，ＩＢＭ還只是以硬體事業聞名的公司，但現在ＩＢＭ有超過五○％的收入與軟體和顧問解決方案有關。

這都源自ＩＢＭ執行長克里希納。他將公司的硬體業務，與快速發展的軟體解決方案結合，成功讓ＩＢＭ轉型為領先的企業雲端解決方案供應商。

另外，克里希納也正努力整合近年收購的軟體公司紅帽（Red Hat）與ＩＢＭ原有的軟體業務，以建立協同效應。就在今年，紅帽公司也與機器人製造公司ＡＢＢ成為了合作夥伴。

自克里希納於二○二○年接任執行長以來，就不斷加強ＩＢＭ的合作夥伴關係，目前，公司與亞馬遜ＡＷＳ和微軟Azure雲端平台之間，各有著價值十億美元的合作。

3.花旗集團（Citi）執行長范潔恩（Jane Fraser）

范潔恩帶領花旗進行了一場富有雄心壯志的轉型，其中一項做法是，出售經營困難、低利潤的國際消費者業務。二○二二年，花旗靠出售這些事業，獲得了三十億美元的資金。此外，她也將花旗的核心業務重新定位為財富管理，以及美國的個人銀行業務。

從國際消費者業務轉向財富管理的做法，將使公司的收入更穩定、週期性更小、更可預測。

兩位學者認為，雖然這個策略需要數年時間才能完全實現，但范潔恩大刀闊斧的做法值得肯定。

二○二二年結束，接下來新的一年，企業該如何在大浪中航行？傑出的領導人會找出適合自己公司體質的方向，一邊摸索，一邊前進。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘437期》)