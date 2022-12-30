晶圓代工龍頭台積電今（29日）在台南科學園區舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，董座劉德音在典禮上宣布，2奈米廠將落腳新竹，韓媒指出，此舉旨在向外界釋出其不會縮減台灣業務規模的訊息，並強調台灣和越南都利用美中對抗擴大在美半導體市佔，增加競爭力，只有韓國仍依賴大陸市場。

BusinessKorea報導，台積電近年擴大海外投資，美國亞利桑那州廠展開兩期工程，總投資額增加至400億美元，日本和德國也有投資計畫，大規模海外投資推升台灣在美國半導體市佔，從2018年的9.7%成長至17.4%。

不僅是台灣，越南在美國的市佔也爆發式成長，從2.6%上升至9.1%，這都得益於英特爾投資10億美元在越南營運封裝廠，去年對該國的投資增加了50%。業內人士預計越南的半導體產業，2020年至2024年的年均成長率將達到19%。

相比台灣和越南在美中之間增加半導體產業的競爭，韓國則相對落後，自2018年至2021年，韓國在美半導體的市佔僅從11.2%微幅上升至13.2%。台灣、越南和馬來西亞則分別提升7.7%、6.4%和2.5%。

根據2021年數據顯示，大陸在韓國非記憶體出口佔比為32.5%，而在記憶體晶片、半導體設備和材料部分，出口大陸的佔比為43.6%、54.6%和44.7%。韓國國際貿易協會認為，韓國半導體廠必須提高美國市場的競爭力，以減少對大陸的依賴，美國擁有全世界21.6%的半導體需求。

協會呼籲，韓國必須增加研發的投資力道，並減少材料和設備進口的依賴。去年韓國半導體研發投資與銷售比為8.1%，而美國、大陸、日本和台灣則分別為16.9%、12.7%、11.5%和11.3%。