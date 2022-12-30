近幾年，越來越多陸企被美國列入「實體清單」，迄今已有逾600家陸企遭禁止出口，其中約8成都是在川普封殺華為後被列入。日媒指出，禁運對大陸整體半導體供應鏈已構成影響，這顯示美中在高科技領域的脫鉤愈發惡化。

日本經濟新聞報導，美國商務部本月15日公布，將長江存儲等36家陸企列入實體清單。截至16日，含香港在內，已經有超過633家實體被列入清單，不僅美國企業的產品無法向名單中的陸企出口，連如日本這般使用美國技術的第三國企業也不能供應。

報導指出，這份始於1997年的禁運名單，對陸企的禁運措施，明顯在川普執政封殺華為後加速，633家陸企中有約8成是在此之後才被列入，且在通訊相關領域，名單仍在擴大。

針對半導體領域，2020年12月列入中芯國際，今年12月列入長江存儲，還包括人工智慧（AI）晶片的寒武紀科技及光刻設備的上海微電子設備，由於2家企業對大陸半導體產業至關重要，也凸顯美國對大陸半導體供應鏈打擊的意圖。