高端、基亞股票涉內線交易、非常規交易等，經比對交易分析意見書後，為查明交易細節，士林地檢署29日指揮調查局執行搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居共16處，扣得手機、筆電等物，相關涉案人目前陸續到案接受訊問中。PTT鄉民表示，「感覺選舉完法務系統突然復活了」、「韭菜都割完了，那個高端已經沒用了」、「選前不查，笑死」、「蔡ee要出來發記者會了」、「有對高虹安吃素追的那麼積極就好了」。

PTT鄉民表示：「民主疝液」、「難道要開記者會了嗎」、「猜應該是查無不法」、「留言小心」、「新試劑服英戰士」、「就說有內線了，可憐買在400以上的韭菜...」、「落選業務：」、「還是要演一下」、「蔡ee要出來發記者會了」、「又要跌20根嗎」、「大選後都醒了？」、「原來是母公司」、「感覺選舉完法務系統突然復活了，呵呵」、「選完了是吧？」

還有人酸「韭菜都割完了，那個高端已經沒用了」、「得罪了方丈，小心吃不完兜著走」、「選前不查，笑死」、「台灣價值=炒內線？」、「我就問高端大跌時EE是不是有出來開記者會，這個蔡EE不用查嗎？」、「都檢舉多久了？現在才辦」、「現在是要先拆2024的炸彈嗎？」、「有對高虹安吃素追的那麼積極就好了」、「怎麼不查總統府那個高端推銷員？」、「殷實商人，圖利廠商是天經地義」。