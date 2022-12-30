九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席後，儘管藍營咸認為蔡才是敗選主因，但民進黨卻無人敢針對蔡提出檢討。國民黨台北市議員游淑慧29日指出四個字：避重就輕，蔡英文就是那個重心，總統錯、黨主席錯，就是整個民進黨錯。但是總統沒錯、黨沒錯，那就是林智堅一個人的錯，其他人都很認真很好，就是你林智堅不老實，誰叫你抄論文，還一抄兩份？這份檢討報告就是這個意思。

游淑慧說，所以相信他們已經內部達成一個共識，雖不可接受，但沒辦法，我要靠你、你要靠我，我們兩個人不如就握手言和，這就是民進黨的文化。想想看，以前蔡英文跟蘇貞昌兩個人是多麼水火不容，傳說蔡英文從行政院副院長離開以後，跟朋友講什麼話？我這一輩子再也不要跟蘇貞昌共事了！誰知道她的這一輩子這麼短？馬上就跟他共事了，這就是政治，互相取利、互相取暖，對我們兩個有利的事，咬著牙也要吞啊！

游淑慧直言，所以蔡英文回答「他是啊」，有真心也有假意。當然記者沒有追問第二個問題，如果記者問「總統，妳覺得陳建仁是不是？」蔡英文應該也會說「他也是啊！」因為記者沒問第二個問題，好像就變成蔡英文肯定賴清德，事實上不是，她也不得不肯定。現在的蔡英文在2022年大敗之後，提前進入跛腳的狀況，其實第二任的總統本來就有跛腳的危機。如果2024的總統兵敗如山倒，那她真的是已經提前陷入執政危機。

「現在的她，沒有獨立的能力換掉蘇貞昌。」游淑慧認為，現在的她，也沒有能力去擋賴清德了。可是為什麼這次的檢討報告，大家還是在保護蔡英文？四個字：避重就輕，蔡英文就是那個重心，總統錯、黨主席錯，就是整個民進黨錯。但是總統沒錯、黨沒錯，那就是林智堅一個人的錯，誰叫你這麼壞？我們其他人都很認真很好，就是你林智堅不老實，誰叫你抄論文，一抄兩份！「這份檢討報告就是這個意思：我們都沒不對，就你不對而已。」