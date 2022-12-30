黃男外甥先來到現場，他表示，黃男平時於電風扇工廠內負責的工作是組裝馬達，家中有1子1女，平時都是黃男獨自照顧。（潘虹恩攝）

台中市豐原區工廠29日晚間傳出火警，台中市消防局獲報立即趕往搶救，此次火災共造成6名人員傷亡，其中46歲黃男、41歲賴男及33歲張男皆送至中國附醫搶救，賴男及張男送抵時無生命跡象，搶救無效身亡，黃男則插管並送入加護病房治療中，3人家屬也紛紛趕抵醫院。

台中市消防局晚間7時36分接獲報案，豐原區東洲路186巷工廠傳出火警，現場冒出濃煙，台中市消防局派遣第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位，共26輛消防車、66名人員前往搶救，由消防局長孫福佑在場指揮搶救，並於晚間8時32分火勢撲滅。

現場分別救出6人，其中46歲黃男、41歲賴男及33歲張男皆送至中國附醫搶救；中國附醫指出，賴男及張男送抵時無生命跡象，搶救無效身亡，黃男則插管全力急救後送入加護病房治療中，3人家屬也紛紛趕抵現場。

黃男外甥先來到現場，他表示，黃男平時於電風扇工廠內負責的工作是組裝馬達，家中有1子1女，分別是國小和幼稚園，平時都是黃男獨自照顧；張男父母也由苗栗趕到醫院，家屬透露，張男剛結婚，家中還有1歲的兒子，張男從事這份工作很久了，今天說要加班，未料發生這樣的事。