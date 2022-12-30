桃園市蘆竹區高鐵桃園站連絡道上，要進入國道2號西向至園機場方向的匝道時，1名駕駛竟然發現前方有輛車子在匝道上倒退，瞬間讓他以為「台灣也在拍玩命關頭」，後來該倒退車輛疑似無法通過，還搖下窗揮手示意他「向前」，整個誇張的行為都被行車紀錄器錄下；網友看完影片也傻眼「幹嘛讓！打電話叫警察來開單呀」。

一名網友在「爆料公社」網站上傳1段1分鐘影片，影片中拍攝地點位於桃園市蘆竹區高鐵桃園站連絡道，1名駕駛要進入國道2號西向至園機場方向的匝道時，行駛在右轉彎道時，突然驚見前方有輛銀色轎車在匝道上倒退，他嚇得緊急煞車，然而該銀色車輛竟無視一般往他車子的的存在，要往右側縫隙倒退，但疑似無法順道退通過，2車僵持了4秒，銀色車輛的駕駛便開窗揮手表示「向前」，見到傻眼的景象，他才將車子開離開；誇張的行為也讓原PO表示「雞腿駕駛上演玩命關頭，原來台灣也在拍玩命關頭」。

影片一出，網友紛紛留言表示「下錯交流道，不會下交流道再上來，還倒車是想害死人嗎」、「幹嘛讓！打電話叫警察來開單呀」、「如果是我一定開窗大聲幹譙他」、「要是我遇到了，我會在後面堵死他，不讓他倒車」、「三寶還好意思叫你先過耶」、「真的不要臉天下無敵啊」、「刷新三觀，等他被後面大車直接輾爆吧」。