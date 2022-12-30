檢調偵辦高端、基亞涉嫌內線交易案，29日大動作帶回18人偵訊，截至今(30)日0時許，已知已有13人請回，檢方表示沒有任何衛福部在內的政府官員，18人中大多均為基亞公司人員，高端公司表示涉案人員僅基層員工，檢方刻意選在選舉過後、2023年前進行搜索約談，以杜外界悠悠之口。

基亞前財務長歐朝銓凌晨被送往士檢復訊。(陳鴻偉攝)

2021年6月間，士林地檢署成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，期間傳出解盲成功，菲律賓、馬來西亞、印尼衛生單位，與高端接洽疫苗臨床試驗，股價起伏高低起伏，一度翻漲數倍，案間高檢署發交調查，由主任檢察官率2名檢察官深入調查，同時洽詢金管會、證券櫃買賣中心提供相關資料。

經調查發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦，目前偵訊仍在漏夜進行中。