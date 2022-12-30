大陸一名男子，來醫院照護病榻上的母親，未料途中情緒失控，狠甩棉被還大罵母親「怎麼還不死啊」、「看到你就想你死」，被一旁來探病的民眾全程錄影，引發軒然大波，但真相曝光後卻讓網友相當不捨，原來兒子已經照顧母親長達20年。

綜合陸媒報導，事情發生在江西某醫院，民眾拍下隔壁床老婦的兒子前來照顧，未料兒子照顧到一半，疑似看到母親棉被蓋不好，當場情緒失控，用力抽出棉被後狠甩到母親身上，破口大罵「在這搞什麼東西」、「X的咧神經病」，更是脫口詛咒「每次看到你都想你死」、「怎麼還不死啊」、「要死就好好死」。

兒子脫口詛咒「每次看到你都想你死」、「怎麼還不死啊」、「要死就好好死」，遭一旁探病民眾錄下，引起討論。(圖／貓頭鷹視頻)

飆罵完後，兒子又詢問「這被子蓋的不舒服啊？」，接著用力把母親推倒，然後幫忙蓋好棉被。原來這名母親久病不起，生活無法自理，已經躺在病榻上20年，這20年來兒子始終不離不棄，但長年累積的焦慮、疲勞與不安，導致他情緒失控，一次爆發，才會出現影片中對母親大逆不道的一幕。

不少大陸網友看到也有感而發：「天天照顧病人，正常人也會變得很壓抑」、「久病不起不僅本人痛苦，照護者更難受」、「正常的，有些人三五年就受不了了，何況是20年的」、「久病床前無孝子啊」、「照顧無法自理的病人真的很痛苦，尤其是這位兒子已經照顧20年，我真覺得已經是聖人了」、「長期照顧的偶爾抱怨被說不孝，偶爾來看的卻被外人當作是最孝順的」、「嘴巴詛咒媽媽，但還是幫忙蓋好棉被，嘴硬心軟，只希望政府機構能夠提供幫助」。