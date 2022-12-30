從電競好手轉為網紅的Toyz劉偉健，日前居中協調「館長」陳之漢和前隊友「聖主」史丹利合約糾紛，還意外和前者談成一筆150萬健身合約，未料29日和館長的拳擊示範賽中，被打得鼻青臉腫，3分鐘就倒底，事後Toyz開直播酸館長「肌肉棒子公報私仇」，惹怒館長，150萬合約也因此告吹。

Toyz今天到成吉思汗林口館進行一連串訓練，並與館長進行一場拳擊練習賽，但疑似開始前，館長就不滿Toyz嘻皮笑臉態度，Toyz甚至還狂言自己不用頭套保護。開賽後賽況一面倒，只見館長慢慢觀察，接著用精準的拳頭不斷擊打Toyz頭部與腹部，Toyz不到2分鐘就被打到意識不清，無法站穩，最終館長一記左鉤拳讓Toyz倒地不起，這場賽事吸引了將近3萬人線上觀看。

Toyz今天與館長練拳，慘遭KO倒地不起。(圖／Toyz直播)

事後Toyz似乎相當不甘，人還在場館，就在直播中偷罵「肌肉棒子公報私仇」，還飆出五字經「幹XXX掰，死胖子」。後續趕行程途中，Toyz在車上不斷補妝遮蓋紅腫的臉部，又罵了一次肌肉棒子公報私仇「左一拳右一拳，你們看不出來哦，X你個XX」，雖然後面補充緩頰，但館長看到直播後震怒不已，當場下令不簽合約。

館長事後也開直播砲轟Toyz不懂尊師重道，自己母親剛過世，他還是特地來現場陪Toyz練習，並花大錢提供場地、請來最好的教練，結果竟然還被罵問候母親的五字經，且Toyz的態度也相當糟糕，要對方想做效果去其他拳館做。

事件爆發後，館粉跟椅粉也全面開戰，互嗆：「笑死，尊師重道是什麼狗屁理由」、「感覺就是來扁人，扁完後找個理由就不簽了XDD」、「不就風向不對所以硬找個藉口不簽」、「自己整天問候別人家人，現在被別人問候就暴怒」、「哪種訓練第一天就要實戰下場打，館長的確想公報私仇啊」、「Toyz從來就沒有反省過」、「椅子從頭到尾嘻皮笑臉，難怪別人火大」、「麻椅整天油腔滑調，最認真的時候就是詐賭的那天」、「史丹利早說過，這人每次道歉都很誠懇，但每次也都會重複同樣的事情」、「統神又贏了一次」、「我反而希望簽約，看到販毒仔被扁就是爽」。