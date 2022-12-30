剛從美國國會演講結束、抱回大筆軍事援助的烏克蘭總統澤倫斯基，近日出了一手讓西方國家震驚的怪招，任命一位極具爭議性的人物出任大使。這位名喚奧麗絲婭．伊拉絲雀（Olesya Ilashchuk）的美艷熟女公開資歷包括催眠師與性學家等一大串非主流專業頭銜，卻完全沒有政治或外交經歷。國際媒體與網上正在熱烈討論，澤倫斯基是被炸彈震昏了頭？還是中了伊拉絲雀的催眠術？也有可能是難忘喜劇演員本色，以此來娛樂一下所有支持烏克蘭的人類。

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Zelensky nomme une sexologue professionnelle spécialiste du marketing à plusieurs niveaux comme ambassadeur en Bulgarie



La nouvelle diplomate ukrainienne Olesya Ilashchuk possède également une expérience dans l'hypnose et la vente de bijouxhttps://t.co/DpKMdJw0wj — Azmani Mouhieddine (@AzmaniMouhieddi) December 28, 2022

今年2月底俄烏戰爭開戰以來，澤倫斯基從被外界揶揄的弱雞一躍而為抗擊俄軍的烏克蘭英雄，各家媒體票選年度風雲人物是不作第2人想。他在聯合國、20國集團峰會與美國國會發表演說，眼看著領導這場戰爭將讓他以捍衛名主的烏克蘭英雄在歷史上留名，卻又在聲望最高的時候做出令人瞠目結舌的政治操作，讓許多人為烏克蘭捏了把冷汗。

烏克蘭總統澤倫斯基一周前任命了伊拉絲雀擔任駐保加利亞大使，外型美艷的她除了自稱性學專家與催眠師、心理治療師之外，也是一家珠寶公司的聯合創辦人兼經理。（圖／Jemma)

據歐洲媒體報導，澤倫斯基在一周前任命了催眠師伊拉絲雀擔任駐保加利亞大使，外型美艷的伊拉絲雀除了是催眠師，還有一堆令人眼睛一亮的頭銜，包括：性學專家、臨床心理學家、系統家庭治療師、格式塔心理學（Gestalttheorie）治療師，這些琳瑯滿目的頭銜與許多美艷照片公開地刊載在她的個人網站與社群媒體上，而且最近才剛在網頁上更新了有關格式塔心理學與性學的文章。除此之外，網上資料顯示，她還經營珠寶買賣以及多層次傳銷商品。

伊拉絲雀獲任命為大使的消息曝光後，她的經歷與職業引起西方媒體熱議，由於不具有外交與政治經驗，亦非功勛人物，這項任命很快地成為國際政治圈最熱門的八卦題材。曾經多次由首相親自前往烏克蘭前線為澤倫斯基打氣的英國，官方媒體《英國廣播公司》（BBC）以「醜聞」形容澤倫斯基這項人事任命。不令人特別意外的是，為應對各種媒體與網路的嘲諷，烏克蘭外交部為此發表聲明辯稱伊拉絲雀是「國際關係專家」，而且說得一口流利的英語─雖然英語並非保加利亞的官方語言。

網頁上的訊息顯示，她曾在去年7月下旬參與一位自稱多層次傳銷專家愛德華．布達科夫 (Eduard Burdakov) 的YouTube 影片，影片中對網友推銷一款號稱有保健功能的金字塔與健康食品。他們在題為「金錢、健康食品與禁忌」與「健康食品、性與磁力」的影片中，吹捧金字塔的神奇磁力與膳食補充劑對促進性慾的神效，伊拉絲雀在影片稱它們是「金錢的神奇力量」。

🇺🇦 Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ha nominato la sessuologa, senza diploma, Olesya Ilashchuk alla carica di ambasciatore straordinario dell'Ucraina in Bulgaria. La Ilashchuk non ha mai avuto cariche pubbliche e non ha lavorato in diplomazia, forse ha altre qualità. pic.twitter.com/6bmjQV6Trr — Diego (@Diego18205645) December 27, 2022

關切此事的烏克蘭網路媒體Bukinfo指出，伊拉絲雀沒有在外交部門或政府部門工作的經歷，但在珠寶銷售方面有豐富的經驗，她曾在2010年至2014年間被列為一家Jemma珠寶公司的經理，2021年10月更升格為公司的聯合創辦人。該珠寶公司曾涉入一項針對前烏克蘭寡頭伊凡．林祖克（Ivan Rynzhuk）的賄賂與洗錢案的調查，警方在Jemma珠寶公司查獲價值65萬美元可能用於賄賂的珠寶。林祖克雖然最後被無罪釋放，但還有很多案情尚未查清。

西方媒體嘲諷的話題也都集中在催眠師與性學專家的身份，英媒指出，伊拉絲雀曾在2020年4月的臉書直播中聲稱自己是一名現代催眠師，「基輔尚未就她是否打算在外交上使用這一技能發表評論」。

美艷熟女伊拉絲雀社群網站上有很多美艷畫面，但獲任命為大使後已關閉網頁。（圖／Telegram）

大陸網路上一些俄粉對此事更是如獲至寶，乾脆以「老鴇」來比喻這為性學家，甚至指她是澤倫斯基的「美人計」，或是為保加利亞送去的禮物，用來換武器援助，若真是如此，澤倫斯基顯然已經是窮途末路。

英國媒體還諷刺說，澤倫斯基訪問白宮與美國國會時，全美的電視都做了轉播，他讚揚美國對烏克蘭的軍事援助是「對民主的投資」，這話說完2天後，前喜劇演員就任命了這位推銷保健金字塔的性學專家出使歐洲重要鄰邦，此舉或許是他心目中民主國家選賢與能的有力象徵。

如果媒體票選年度風雲人物，除了澤倫斯基不作第2人想。他在聯合國、20國集團峰會與美國國會發表演說，國際上皆視他為烏克蘭的抗俄英雄。（圖／美聯社）

伊拉絲雀的大使任命案正值保加利亞與烏克蘭關係的敏感時刻，因為一直到12月，保加利亞是歐盟27國當中唯一拒絕向烏克蘭提供武器援助的國家。如果火辣熟女催眠師兼性學專家真的是「為國捐軀」，倒也能比得上中國北宋時期名妓李師師為國犧牲的悲壯，現在雖然不能明說，但將來也可能是一段歐洲政壇佳話。