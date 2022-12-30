南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級 03:472022/12/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，30日2時22分發生芮氏規模3.5地震，地震深度21.1公里，震央位於南投縣政府北北東方2.6公里（位於南投縣南投市），最大震度彰化縣3級。（編輯：楊昭彥）1111230 花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級 三仙台八拱橋遭震歪封閉 遊客不甩路障硬闖拍照 花東規模6.2強震 落石砸傷登山客 #最大震度 #彰化縣 #3級 #地震 #南投市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 存放廢輪胎南投市荔枝園大火 濃煙密布爆裂聲不斷 16:322022/12/16 社會 被騙投資靈骨塔 被害人借高利貸搞到妻離子散 12:382022/12/21 社會 E級乳搖女神全脫了 老公伸手幫遮重要部位 11:572022/12/29 娛樂 台灣好行清水岩線、彰南快線 年底停駛 04:102022/12/23 地方新聞 彰化縣長王惠美宣誓就職提5大願景 人事異動副縣長留1位 10:522022/12/25 政治 安溥攻蛋倒數魏如萱贈法寶備戰 10年姊妹情緣起於地震 12:252022/12/16 娛樂 慈濟辦歲末祝福感恩會 撫慰池上地震受災戶 16:532022/12/18 寶島 北加州地震至少2人死亡 耶誕假期恐有餘震 09:482022/12/21 國際 寒流挾雨氣溫狂降 彰縣2人送醫命危 消防：難辨原因 11:172022/12/17 社會 強震害橋歪！ 三仙台拱橋整修 迎曙光活動停辦 17:412022/12/23 生活 搖很大！清晨05：17規模5.2極淺層地震 最大震度花東4級 05:392022/12/24 生活 三仙台八拱橋封閉 遊客硬闖毋通喔 04:102022/12/28 地方新聞 曙光熱門景點-1 三仙台八拱橋「被地震震歪了」 14:562022/12/23 生活 冬至喚地牛？ 台東規模5.2地震 最大震度4級 12:462022/12/22 生活 台鐵玉里至富里段今搶通 局長杜微：沿途平順 11:542022/12/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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