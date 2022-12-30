根據中央氣象局最新資訊，30日2時22分發生芮氏規模3.5地震，地震深度21.1公里，震央位於南投縣政府北北東方2.6公里（位於南投縣南投市），最大震度彰化縣3級。（編輯：楊昭彥）1111230

花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級
三仙台八拱橋遭震歪封閉 遊客不甩路障硬闖拍照
花東規模6.2強震 落石砸傷登山客
#最大震度 #彰化縣 #3級 #地震 #南投市