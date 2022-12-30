森田攜手詹子晴（丫頭）創立「快 電商」，今年粗估有創下10億營業額，這也讓森田老闆對於2023年佈局更有信心，森田更決定在寒冬送暖，溫馨喊話：「企業賺錢也要投入企業關懷。」更在這一波波寒流低溫來襲，公司透過社會 局協助，主動備好旗下品牌衣服、褲子等禦寒物資，免費捐送給相關單位的長輩、幼兒們，讓大大小小都能擁有著新衣過新年。

他日前與員工們一起前往戶外打漆彈、而備受關注的年終獎金、舉辦部門尾牙慰勞，森田也鬆口允諾：「依照績效獎金、年資給予 優秀員工們年終，這一年來公司上上下下整體都非常辛苦，希望他們可以好好 過一個好年。」期許明年展望，森田顯得信心十足，為了加速物流優化，倉庫將從原本600坪的舊址，搬移至汐止破千坪的新廠房。

至於要如何犒賞這一年的辛苦，善於理財的他選擇用信用卡回饋送給自己一趟旅行，「累積里程數終於可以換成機票使用了，跨年這期間要到泰國去好好度假一下，但我還是會做好工作，克服時差後一樣要跟同事們視訊開會。」