【愛傳媒游毓蘭專欄】即將於112年上路的「警察機關輪班制服勤人員勤休要點」新制，規定每次輪班勤間要休息1小時，引起基層軒然大波抗議如潮。對此，我也有話要說！

從新制母法立法，還未有此方案時，我就多次主張要求明確承認各種隱藏工時！即使差強人意的母法通過，我仍不斷用各種方式督促，新制不當之處出爐，也監督反對。甚至放話，倘若警政署仍不能懸崖勒馬，將在總預算案黨團協商提案凍結！

一、「公務員服務法」修法協商時，我就明確提出，美國在半個世紀以前，就視警察為勞工適用《公平勞動標準法》，舉凡待勤、備勤、休息用餐、勤教、訓練、交通等，都必須納入工時計算，超時就付加班費，還要加成。

當時立法未能採納，已經很遺憾，我實在不理解，警政署到底有何考量，設計出這奇怪的每一班中間要插一個小時休息，剝奪基層同仁的休息健康權益？

二、母法通過後，我深感失望，要政府為警消設想恐緣木求魚。我另循他途，第6會期之初就提出警消海巡組工會的「工會法」修法草案，希望透過團結改變勤休制度，10月12日司委會提出的臨時提案5，希望研議勤休制度時納入基層團體，12月22日質詢時，也抨擊過這個班次間硬要插入休息1小時的方案。

三、警政署人事室到底是出於何種考量在班次中硬加入一小時？大法官解釋無此要求、母法「公務員服務法」無此要求，此舉還有違反母法輪班間至少有休息11小時的規定、行政院的總框架也無此要求——只有說「每天」休息1小時，明明可以放在班次頭尾。

此舉完全違反立法時朝野立委提出的監督要求，嚴重侵害同仁的待遇與健康！後續在總預算黨團協商，將對警政署提出凍結案，要求改變荒謬的勤休新制！

裝睡的人叫不醒！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。