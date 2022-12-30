華爾街股市今天交易清淡，主要指數在成長股領漲下收高，與此同時，美國失業數據顯示，聯邦準備理事會（Fed）為抑制通膨而升息，可能正開始減弱就業市場強度。
道瓊工業指數勁揚345.09點或1.05%，以33220.80點作收。
標準普爾500指數揚升66.06點或1.75%，收3849.28點。
科技股那斯達克指數大漲264.80點或2.59%，收10478.09點。
費城半導體指數上漲81.45點或3.32%，收2534.95點。（譯者：楊昭彥）1111230
華爾街股市今天交易清淡，主要指數在成長股領漲下收高，與此同時，美國失業數據顯示，聯邦準備理事會（Fed）為抑制通膨而升息，可能正開始減弱就業市場強度。
道瓊工業指數勁揚345.09點或1.05%，以33220.80點作收。
標準普爾500指數揚升66.06點或1.75%，收3849.28點。
科技股那斯達克指數大漲264.80點或2.59%，收10478.09點。
費城半導體指數上漲81.45點或3.32%，收2534.95點。（譯者：楊昭彥）1111230
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