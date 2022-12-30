根據警政署統計，今年投資詐騙財損達31.4億元、網路詐騙財損達7.7億元，今年1至6月詐欺被害人高達23980人，而台灣工程師竟成詐團幫兇，不僅客製化架設假官網甚至研發變臉技術，泰國、越南、大馬詐團機房都指名與其合作購買程式，警方提醒，詐騙手法每3個月就會翻新，且近來年關將近，民眾更應小心詐騙。

今年詐騙案件前3名為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」。其中「假投資」常與「假交友」詐騙手法結合，以帥哥美女吸引被害人上鉤，在甜言蜜語騙投資期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等，甚至給被害人甜頭嚐，最後不出金、網站關閉，被害人才知道受騙，「假投資」總財損為各種詐騙類型中最高者。

本月21日刑事局破獲一戀愛詐騙團，逮捕22名洗錢水房成員，初步清查被害人逾50人，詐騙金額4000萬元以上。經查，詐團成員盜用帥哥美女照片，在臉書、IG、交友軟體上發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等開箱文炫富，吸引被害人，或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍，誘使被害人加入投資平台進行詐騙。

號稱亞洲詐騙IT王的該公司，還會依照受害民眾手機，以安卓或哀鳳程式提供下載惡意APP或APK。（圖／報系資料照）

檢警日前查到一間IT公司專門接受詐團客製網頁和程式，協助機房進行假檢警詐騙，IT公司在詐圈相當知名，號稱「亞洲詐騙IT王」，包括主嫌和主要工程師共5人被逮送辦。據了解，該公司製作的偽官網「仿真度」高達9成，另外甚至有詐團客訂「變臉」技術，該公司也正研議開發中。

據了解，與亞洲詐騙IT王合作的詐騙機房有20個，營業中的網站有28個，機房代號，包括古天樂、豬腳、紙鈔屋等，機房通常以台灣人管理，吸收當地人詐騙當地人。假檢警雖是老招，但是從大陸台灣到東南亞，還是有人陸續受害，警方分析「招是老招，但是應用程式網站不斷精進才是詐團重點」。

為防堵詐騙，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，更在今年7月15日結合內政部、金管會、法務部、NCC等機關成立「打詐國家隊」，首波「全國同步打擊詐欺專案行動」，查獲408團詐團、嫌犯1958人，查扣現金5860萬餘元，扣案不法金額總計高達1億297萬多元。

警方呼籲，遇到詐騙把握「calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則」，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

經查，該公司與20詐騙機房合作，有28個網站營業中，檢警查扣電腦手機等證物以及13,512顆泰達幣，折合台幣約40萬元。（圖／報系資料照）

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