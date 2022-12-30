氣象局今晨針對基隆市與新北市發大雨特報。氣象專家吳德榮表示，受東北季風影響，北台灣今濕涼、中南部舒適。許多人關注明年跨年與元旦，目前看來迎風面因雲多、偶有局部短暫雨，不過新竹以南的地區將不受影響。此外，下周又有冷空氣南下，北台將持續濕涼至下周五（1／6）才好轉。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」中提到，今晨台灣上空布滿中層雲，阻檔輻射冷卻，新竹以南最低氣溫明顯回升，今晨截至4時53分最低溫在新北石門區13.3度。其他各地區平地最低溫，中部台中清水區14.1度、南部台南南化區14.7度、東部宜蘭五結鄉15.0度。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。各地區平地氣溫，北部14至19度，中部14至23度，南部15至25度，東部15至23度。

吳德榮指出，明跨年（12／31）和元旦（1／1）仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年和迎曙光的活動，迎風面雲多、偶有局部短暫雨，並不理想 ，但新竹以南則不受影響。

吳德榮也說，下周一（1／2）起至下周三（1／4），另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風級別，不到大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）等級。下周四（1／5）和下周五（1／6）氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。