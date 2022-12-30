金曲歌王蕭敬騰近年將事業重心移往大陸發展，日前才因手指骨裂一事在網路掀起討論，昨(29)日在陸網放上一則跟向太(陳嵐)撒嬌的影片再度引發熱議。不少抖音博主將他的影片以搞笑方式翻拍，造成一陣模仿潮。對此，蕭敬騰的經紀公司在官方微博發文呼籲適度玩梗，否則將採取法律行動。

近年來，抖音直播賣貨的行為蔚為風潮。不少知名藝人、博主都開始跨足帶貨領域，而向太也跟上此波熱潮，日前在抖音上開始賣起產品。對此，不少香港星友舉凡陳小春、甄子丹、古天樂都紛紛跳出來替她助陣，連蕭敬騰也特地在抖音上更新一則短片，只見影片中蕭敬騰對向太甜喊：「媽咪，你可以教我玩抖音嗎？」更直呼：「我真的想把抖音玩好，直播教我玩抖音好不好，謝謝媽媽。」

該則影片PO出後，在陸網上掀起一陣討論，不少人認為蕭敬騰舔唇動作加上嗓音，讓人看了相當「不舒服」，更直言：「比張翰還油。」也意外掀起一陣模仿風潮，許多抖音博主爭相以搞笑方式翻拍影片。豈料，此舉引發蕭敬騰經紀公司不滿，於昨日曬出一篇聲明，指出：「我司在此呼籲，請尊重藝人，玩梗要適度，否則將採取法律行動維護蕭敬騰先生的權益！」

蕭敬騰經紀公司曬出聲明警告。(圖／翻攝自微博)

然而，此篇聲明在陸網上引爆兩極輿論聲浪，有人認為娛樂圈就是給人娛樂的，此次的「玩梗」風潮與其他藝人相似都是一種讓人記住的宣傳方式，反駁：「自己拍的影片還不讓別人討論了。」但也有支持者表示也要尊重蕭敬騰，呼籲：「玩梗可以，但別人身攻擊。」風波至今仍未止息。