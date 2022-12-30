檢調偵辦高端、基亞涉嫌內線交易案，29日大動作帶回18人偵訊，但沒有任何衛福部在內的政府官員，遭約談的基亞前財務長歐朝銓、董事張姿玲（張世忠胞妹）、董事黃子亮（張姿玲的先生），凌晨被送往士檢複訊，18人中的13人無保請回，全案朝向公司內高層炒股偵辦，董事長張世忠也在被告之列，另1名員工在彰化初訊，檢察官認沒有複訊必要，全案共18名被告，主任檢察官陳彥章漏夜複訊張世忠，30日清晨諭令張世忠以30萬元交保，張步出地檢署時僅表示「靜待司法調查，謝謝大家，辛苦了。」隨後即坐車離開。

檢調發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

目前董座張世忠30萬元、前基亞財務長歐朝銓10萬交保、張世忠胞妹及其先生各50萬交保，另外13人則請回。