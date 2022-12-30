總統蔡英文刊出2023年新版春聯照。（圖／取自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文27日才宣布兵役延長消息，昨（29）日又宣布，31日她將在總統府召開國安高層會議，針對台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商，並於元旦1月1日早上8:30，向國人說明會議結果。蔡刊出她在總統府辦公室門上貼出2023年春聯的照片，大紅的色調配上「喜福運途」4個大字，呈現一片喜氣。許多網友卻不領情，痛批她將人民帶向戰爭邊緣，還好意思歡慶新年。

蔡英文昨日在臉書發文表示，她31日將在總統府召開國安高層會議，針對全球經濟動能減緩，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟的因應策略進行研商。元旦1月1日早上8:30，她會在總統府內發表新年談話，並進一步向國人說明會議結果。

蔡英文並隨文刊出，總統府辦公室門外貼上2023年新版春聯的照片，表示她與副總統賴清德，將於元旦上午9點，在總統府敞廳發放春聯及紅包袋，給予大家祝福。蔡喊話：「這個禮拜，我們即將迎接2023年，總統府推出了新年春聯和紅包，祝福大家在新的一年，喜福運途！」

此文湧入近2000則留言，討論熱烈。除了部分黨內同志及支持者讚聲外，卻有大批網友留言狠嗆：「妳還好意思在那歡慶新年啊？」「把台灣年輕人帶向戰爭，結果妳整天不是撸貓就是PO狗，還好意思爽過新年」、「準備鵝、鵝、鵝準備700多天？」「鵝、鵝、鵝，我還以為有鵝年」、「洗符運途，人鬼殊途」、「請問總統何時還稅於民？」