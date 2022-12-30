巴西球王比利（Pele）因結腸癌導致多重器官衰竭於30日在醫院病逝，享受82歲，巴西國家隊過去拿下5座世界盃冠軍，冠軍數量為歷史之最，其中比利就幫助巴西奪下3座，個人拿下世界盃冠軍的數量也是史上唯一，甚至比大部分的國家都還要多，也讓巴西得以永久保存初代的世界盃獎盃「雷米金盃」。

比利是世界上首位被外界認可的球王，效力桑托斯及紐約宇宙2支俱樂部期間，700場比賽中攻進655球，俱樂部生涯一共拿下了6次巴西甲級聯賽冠軍、2座南美解放者盃冠軍及2座南美洲際盃冠軍。

效力國家隊期間更是比利的生涯代表作，替國家隊出賽92場打進77球，日前才被內馬（Neymar）追上並列巴西歷史進球王，比利5次參加世界盃，率領巴西在1958年、1962年及1970三度奪下冠軍，成為首支贏下3座世界盃冠軍的國家，據世界盃創辦者雷米（Jules Rimet）當初所設立的規定，奪下3座世界盃冠軍即可永久保存金盃，1970年的巴西代表隊也被視為史上最佳球隊之一，而1974年而國際足總（FIFA）才開始採用第2代世足獎盃「大力神盃」。

另一位被公認的球王馬拉度納（Diego Maradona）也曾率領阿根廷奪下2座世界盃，在2年多前因為心臟病過世，如今比利也與世長辭，對於足壇來說是一大損失及遺憾。