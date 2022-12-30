金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，受新台幣匯率急升影響，壽險業2022年11月稅前虧損跳增至753億元，創下歷年新低，產險業則續受防疫雙險鉅額理賠拖累，11月稅前虧損205億元，使整體保險業11月稅前虧損達958億元。

金管會統計，新台幣匯率前11月貶值達10.39％，使壽險業出現1兆3536億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損1兆139億元及換匯成本1240億元，加計提列外匯準備金1987億元預備後，合計實現淨匯兌收益170億元，較前10月1024億元明顯減少。

其中，新台幣匯率11月強升達4.23％，使壽險業出現5559億元匯損，創下歷年新高。所幸在避險工具收益4274億元、扣除換匯成本190億元後，繳出4084億元避險收益，加計收回外匯準備金621億元回沖，使單月淨匯損收斂至854億元。

受股債市巨幅波動影響，壽險業前11月稅前淨利2161億元、年減達1704億元或44.1％。產險業受防疫雙險鉅額理賠拖累，前11月稅前虧損擴大至1543億元，較去年同期獲利223億元大減達1766億元，虧損幅度持續擴大、續創同期新低。

其中，壽險業受新台幣匯率急升拖累，11月稅前虧損達753億元，虧損幅度較10月虧損61億元跳增。產險業則續受防疫險理賠拖累，11月稅前虧損205億元，為連8月出現單月虧損，但虧損幅度較10月234億元減少。

不過，隨著股債市回升，壽險業截至11月底淨值回升至1兆6953億元，月增2643億元或18.47％，仍年減9574億元或36.1％。產險業截至11月底淨值659億元，月減125億元、年減達925億元或58.4％。