小甜甜婚變爆分居互打官司！ 白家綺教會地位傳「沒人敢怎樣」

女星小甜甜（張可昀）傳出理念不合，退出宋逸民所屬教會「藝起發光」，引發軒然大波，如今更爆出想告老公宋先生家暴，卻遭宋逸民、陳維齡阻止，對此，阿Ben再度發文砲轟：「家暴零容忍不是口號」，透露出對教會種種作為的不滿。

藝人阿Ben、徐小可夫妻原在宋逸民創立的「藝起發光」教會擔任小組長，不過在年初選擇退出，如今教會被爆出一連串黑料，他先是在IG限動開酸教會帶風向如同「逸起作文」，接著更要求宋逸民出面解釋外界質疑的9大疑點，還引用聖經文，指出「直到我感覺傷痕累累，才發現原來自己落入狼窩裡」，似乎暗指還有許多不為人知的內幕。

阿Ben要宋逸民出來面對給交代。（圖／benpai802 IG）

阿Ben昨(29日)凌晨先是更新限動寫下：「說好的協會…搞得變邪會？逸起面對，還眾教會一個清白，給會眾們一個交代」，隨後傳出小甜甜原先要告老公宋先生家暴，卻遭宋逸民夫妻阻止，甚至遭質問「他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次」，此番言論再次引起阿Ben不滿，於instagram再度取諧音寫下「逸起雙標」，並開轟：「其它事情你雙標就算了，但家暴零容忍不是口號，這不用讀神學院都知道。」

阿Ben強調「家暴零容忍不是口號」。（圖／benpai802 IG）

身為前教友的林利霏，日前也跳出來力挺好友小甜甜，只見她難掩怒火表示：「家暴零容忍」，接著強調：「什麼叫做只打一次沒關係，是你的女兒你會這麼說嗎」，就連好友金剛都忍不住怒嗆：「原來有這種說法喔，那不知道我們可不可以試看看也打對方一次？反正"只打一次沒關係"」。