高市大寮區保福路一處鐵皮廠房昨(29日)發生1死1傷槍擊案，槍手手段凶殘，犯案後逃逸，警方全力緝凶，初步勘驗現場，發現有製毒工具及一枚血腳印，不排除與毒品糾紛有關。頭部中彈的葉姓男子手術開刀清醒，指證槍手就是一名綽號「黑仔」的男子，目前警方已掌握身分，查出疑似也是製毒集團成員，目前正追緝中。

經調查，該廠房確實為一處製造K他命及二級毒品的製毒工廠，成員就是黃姓死者和葉姓傷者以及另外2名男子，經詢問相關人員，報案的麥姓男子也知情。

林園警分局昨天下午4時52分接獲報案，指2名男子遭槍擊，報案人就是該間廠房的麥姓承租人，當時他開著廂型車到大寮區保福路的廠房，發現2人中槍，倒臥血泊中。

救護人員到場時，遭槍擊的黃男已無生命跡象，送小港醫院搶救仍不治，其頭部、腹部、大腿均有槍傷；另名葉姓傷者頭部中彈，治療後生命跡象恢復穩定。

根據目擊者表示，該廠房近期蓋好出租，跟廠房人員不熟，事發當下有聽到救護車、警車聲，但沒有聽到打鬥、爭吵聲，因為車來車往，再加上鐵門關著，所以並未發現異樣。

槍手犯案後逃逸無蹤，警方封鎖現場採證。高市警局長林炎田說，經查該處廠房有製毒工具和原料，研判可能為製毒工廠，其中葉姓傷者有毒品等前科，因此不排除是毒品糾紛或黑吃黑有關。他說，現場勘驗除2名傷者外，還發現一枚赤腳血跡足印。

據了解，警方訊問該廠房二房東麥姓男子，除將這間廠房當作放置裝潢工具和器具，還有剩餘空間，近2周才讓葉男到此借住，對於該處被當成製毒工廠，他也坦言知情。